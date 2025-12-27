15 Kasım’da Adıyaman’da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği 367 bin 995’i konut, 65 bin 672’si köy evi, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık’taki törende Adana’da 692, Adıyaman’da 4 bin 833, Bingöl’de 27, Diyarbakır’da 887, Elazığ’da 2 bin 568, Gaziantep’te 1.620, Hatay’da 55 bin 681, Kahramanmaraş’ta 22 bin 81, Kayseri’de 224, Kilis’te 308, Malatya’da 11 bin 367, Osmaniye’de 3 bin 357, Şanlıurfa’da 1.333, Tunceli’de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.