Hud suresi hem üslup hem de içerik bakımından bir önceki Yunus suresiyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu surede de ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, O’nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına Yunus suresinde özet olarak, burada ise daha geniş bir şekilde yer verilmektedir. Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa peygamberlerin kıssaları anlatılmakta; Kur’an’ın mucize oluşu, öldükten sonra dirilme, hesap ve ahiret hayatıyla ilgili konulara yer verilmektedir.