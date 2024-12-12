Mekke döneminde Yûnus sûresinden sonra ve İsrâ sûresinden önce nâzil olan Hud suresi ismini Hz. Hûd aleyhisselamdan almaktadır. 123 ayetten oluşan Huds suresinin konusu nedir? Hud suresinde ne anlatılmaktadır? İşte Hud suresi konusu ve muhtevasına ilişkin bilgiler...
Hud Suresi konusu nedir, Kuran- Kerim'in Hud suresinde hangi konulardan bahsedilmiştir?
Hud Suresi Konusu Nedir?
Nûh, Hûd, Sâlih, İbrâhim, Lût, Şuayb ve Mûsâ’nın tebliğ faaliyetleri anlatılarak bunlardan özellikle Nûh, Hûd, Sâlih, Lût ve Şuayb’ın davetleri ve kavimlerinin bu davetler karşısındaki inkârcı ve inatçı tutumları ayrıntılı biçimde ortaya konmuştur.
Hud suresi hem üslup hem de içerik bakımından bir önceki Yunus suresiyle büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu surede de ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, O’nun iradesinin peygamberleri aracılığıyla vahyedildiği gerçeği ve peygamberlik olgusunun gelmiş geçmiş toplumlardaki görünümü ele alınmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına Yunus suresinde özet olarak, burada ise daha geniş bir şekilde yer verilmektedir. Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa peygamberlerin kıssaları anlatılmakta; Kur’an’ın mucize oluşu, öldükten sonra dirilme, hesap ve ahiret hayatıyla ilgili konulara yer verilmektedir.