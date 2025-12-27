Yeni Şafak
ENFLASYON BEKLENTİSİ ARALIK AYI SON DURUM: 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

10:3327/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yılın son enflasyon rakamlarıyla birlikte 2025 yıllık enflasyon oranı da netleşecek. Açıklanacak veriler, maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek.

2025 yılının son enflasyon verisi için piyasalarda beklenti arttı. TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları, yıl genelindeki fiyat artışlarını ortaya koyarken; emekli, memur ve sosyal destek ödemelerine yapılacak zamların da temel belirleyicisi olacak.

SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI KAÇ ÇIKTI?

Son beş ayın enflasyonu;

Temmuz’da yüzde 2,06,

Ağustos’ta yüzde 2,04,

Eylül’de yüzde 3,23,

Ekim’de yüzde 2,55,

Kasım ayında 0,87 artış göstermişti.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ve son 6 ayın enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

#enflasyon
#enflasyon beklentisi
#aralık ayı enflasyon
