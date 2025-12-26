TOKİ kurası süreci, TOKİ 500 bin konut kurası çekilişi kapsamında yakından takip ediliyor. 500 bin konut projesinde illerin kura tarihi, başvuru yapan vatandaşlar için en çok merak edilen başlıkların başında gelirken, sosyal konut kurasında illerin çekiliş tarihi TOKİ tarafından aşamalı olarak açıklanıyor. İl bazında belirlenen kura takvimine göre çekilişler noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve hak sahipleri resmi duyurular üzerinden ilan ediliyor. TOKİ, kura tarihleri ve sonuçlarını e-Devlet ve kendi internet sitesi üzerinden paylaşarak sürecin şeffaf şekilde ilerlemesini sağlıyor. Peki TOKİ kurası hangi ilden başlıyor? TOKİ 500 bin konut kurası hangi ilden başlayacak?
TOKİ kurası, TOKİ 500 bin konut kurası çekilişi kapsamında, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak bilinen dev sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirlemek üzere noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut projesinde illerin kura tarihi aşamalı olarak planlanmış olup, çekilişler 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar sürecektir.
TOKİ 500 bin sosyal konutların il kurası hangi ilden başlayacak?
Sosyal konut kurasında illerin çekiliş tarihi, illerin başvuru yoğunluğu, konut sayısı ve nüfusuna göre belirlenmekte; detaylı il bazında takvim TOKİ'nin resmi sitesi (toki.gov.tr) üzerinden duyurulmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konutun ilk kura çekiminin Adıyaman’daki konutlar için gerçekleştirileceğini açıkladı.
İlk kura çekilişinin Adıyaman'da 29 Aralık 2025'te yapılması planlanırken, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki kuralar da bu iki aylık süreç içinde sırayla tamamlanacaktır.
TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları asil ve yedek listeler nereden öğrenilecek?
Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlanmış olup, hak sahibi belirleme kurası sonrası asil ve yedek listeler TOKİ resmi sitesi ile e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecektir. Kurada ismi çıkmayanlara 5.000 TL başvuru bedeli iade edilecek, konut teslimatlarının ise Mart 2027'den itibaren etap etap başlaması hedeflenmektedir.
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ile ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.