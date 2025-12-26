Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? İşte 26 Aralık ASKİ su kesintisi programı

Ankara'da hangi mahallelerde sular kesilecek? İşte 26 Aralık ASKİ su kesintisi programı

09:4926/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ankara’da su kesintisine ilişkin son dakika bilgileri, 26 Aralık sabahı başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada; gün içerisinde Mamak, Etimesgut ve Pursaklar ilçelerinin bazı mahallelerinde, belirlenen saat aralıklarında planlı su kesintileri uygulanabileceği duyuruldu. İşte 26 Aralık Ankara su kesintisi detayları ve ilçe ilçe suyun yeniden verileceği saatler.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çamlıdere Barajı’nda sürdürülen kapasite artırma çalışmaları ile birlikte kent genelinde artan su tüketimi nedeniyle şebekede planlı ve zorunlu kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kapsamda Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Başak, Bostancık, Ekin, Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel mahalleleri başta olmak üzere bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Vatandaşlar, “Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta sona erecek?” sorusuna yanıt ararken, 26 Aralık Cuma günü su kesintisi uygulanacak ilçe ve bölgelerin detayları de paylaşıldı.

ETİMESGUT

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 25.12.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.12.2025 14:00:00

Yoğun su kullanımı nedeniyle Şehit Ali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Yapracık Mahallesi 25.12.2025 15:00 ile 26.12.2025 14:00 saatleri arasında su basıncında geçici olarak düşüş yaşanabilecektir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: Şehit Ali Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Orhun Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi ve Yapracık Mahallesi.

MAMAK

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 25.12.2025 16:50:00

Tamir Tarihi: 26.12.2025 04:00:00

25.12.202/26.12.2025 tarihinde Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Abidinpaşa , Aşık Veysel, Kartaltepe, Mehtap,Türközü, Kazım Orbay, Saimekadın , Balkiraz,mahallelerinde 16.50 – 04.00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Başak,Bostancık,Ekin,Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Abidinpaşa , Aşık Veysel, Kartaltepe, Mehtap,Türközü, Kazım Orbay, Saimekadın , Balkiraz,mahallelerinde.

PURSAKLAR

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 26.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 27.12.2025 02:00:00

Etkilenen Yerler: Tevfik ileri Yunus Emre Merkez Fatih Ayyıldız Mimar sinan Mahallelerinde basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir.

KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 26.12.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 26.12.2025 17:30:00

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

PURSAKLAR

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 26.12.2025 08:35:00

Tamir Tarihi: 26.12.2025 13:00:00

Pursaklar İlçesi Merkez mahallesi Orhangazi caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı Yunus emre mahallesi bir kısmı.

#ankara su kesintisi
#aski
#aski su kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılma nasıl olacak?