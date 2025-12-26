Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çamlıdere Barajı’nda sürdürülen kapasite artırma çalışmaları ile birlikte kent genelinde artan su tüketimi nedeniyle şebekede planlı ve zorunlu kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kapsamda Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Başak, Bostancık, Ekin, Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel mahalleleri başta olmak üzere bazı mahalle ve sokaklarda su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Vatandaşlar, “Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti saat kaçta sona erecek?” sorusuna yanıt ararken, 26 Aralık Cuma günü su kesintisi uygulanacak ilçe ve bölgelerin detayları de paylaşıldı.