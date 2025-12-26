Yeni Şafak
TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: 2025 Aralık Enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?

26/12/2025, Cuma
Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasına günler kala gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranı; kira artış oranından memur ve emekli maaş zamlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. 2025 yılı boyunca açıklanan aylık enflasyon rakamlarının ardından, son veriyle birlikte yıllık enflasyon ve 6 aylık zam farkı da netlik kazanacak. Peki, TÜİK 2025 Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak, beklentiler hangi yönde şekilleniyor?

Milyonlarca memur, emekli ve kiracıyı yakından ilgilendiren Aralık ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı son rakamlar, 2026 yılında uygulanacak maaş zamları ve kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Yılın ilk 11 ayında açıklanan enflasyon verilerinin ardından, Aralık ayı rakamlarıyla birlikte yıllık enflasyon oranı da kesinleşmiş olacak. Peki, TÜİK Aralık 2025 enflasyonunu hangi tarihte açıklayacak?

SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI KAÇ ÇIKTI?

Son beş ayın enflasyonu;

Temmuz’da yüzde 2,06,

Ağustos’ta yüzde 2,04,

Eylül’de yüzde 3,23,

Ekim’de yüzde 2,55,

Kasım ayında 0,87 artış göstermişti.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ve son 6 ayın enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

