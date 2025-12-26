TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: 2025 Aralık Enflasyonu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi nedir?

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasına günler kala gözler Türkiye İstatistik Kurumu’na çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranı; kira artış oranından memur ve emekli maaş zamlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek. 2025 yılı boyunca açıklanan aylık enflasyon rakamlarının ardından, son veriyle birlikte yıllık enflasyon ve 6 aylık zam farkı da netlik kazanacak. Peki, TÜİK 2025 Aralık ayı enflasyon oranını ne zaman açıklayacak, beklentiler hangi yönde şekilleniyor?

SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI KAÇ ÇIKTI? Son beş ayın enflasyonu; Temmuz'da yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23, Ekim'de yüzde 2,55, Kasım ayında 0,87 artış göstermişti.