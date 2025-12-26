Antalya Döşemealtı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Edinilen bilgiye göre; 10 şüpheli, kamu zararına neden olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Belediyeye yönelik operasyon sonrası Döşemealtı belediye başkanı kim, Belediye hangi partide? soruları merak edilmeye başlandı.
Döşemealtı Belediyesi hangi partide?
31 Mart 2024 Antalya Döşemealtı yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Menderes Dal oyların %43,8’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti adayı Bekir Kıvrım ise %43,6’sını almıştı.
Döşemealtı Belediyesi meclis üyeleri kim, çoğunluk kimde, hangi partide?
