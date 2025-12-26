Yeni Şafak
Döşemealtı Belediyesi hangi partide?

10:2226/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon
Döşemealtı Belediyesi'ne operasyon

Antalya Döşemealtı Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapıldı. Edinilen bilgiye göre; 10 şüpheli, kamu zararına neden olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Belediyeye yönelik operasyon sonrası Döşemealtı belediye başkanı kim, Belediye hangi partide? soruları merak edilmeye başlandı.

Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. Kamu zararına neden olmakla suçlanan 10 kişi gözaltına alındı. Peki Döşemealtı Belediyesi hangi partide, yerel seçimde belediye başkanı kim olmuştu?

31 Mart 2024 Antalya Döşemealtı yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin adayı Menderes Dal oyların %43,8’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti adayı Bekir Kıvrım ise %43,6’sını almıştı.

Döşemealtı Belediyesi meclis üyeleri kim, çoğunluk kimde, hangi partide?

İşte Döşemealtı Belediyesi meclis üyeleri isim listesi:


