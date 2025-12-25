Onculayın ne demektir? Milyoner'de soruldu! İşte yanıtı

CEVAP: B: Onun gibi

B: Onun gibi

Onculayın kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır. Onculayın kelimesinin kökeni Türkçe dilidir. Onculayın TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

zarf,eskimiş Ona göre, onun gibi