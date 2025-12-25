Yeni Şafak
Onculayın ne demektir? Milyoner'de soruldu! İşte yanıtı

22:0625/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Onculayın ne demektir?
Onculayın ne demektir?

Onculayın ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması bu akşam 1202. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın bir kısmında sorulan 'Onculayın' sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı açıklandı.

SORU: 'Onculayın' ne demektir?

CEVAP: B: Onun gibi

A: On kişi

B: Onun gibi

C: Bir deste

D: Temmuzun onu


Onculayın Ne Demek? Onculayın TDK sözlük anlamı nedir?

Onculayın kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır. Onculayın kelimesinin kökeni Türkçe dilidir. Onculayın TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

zarf,eskimiş Ona göre, onun gibi

#onculayın
#milyoner
#kelime anlamı
#kim milyoner olmak ister
