Üç Aylar’ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak ediliyor. Recep ayının bu müstesna gecesinde camilerde ibadetler artarken, milyonlarca kişi sevdiklerine göndermek üzere dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. Manevi atmosferi yansıtan kısa ve uzun kandil mesajları yoğun ilgi görüyor. İşte birbirinden özel ve dualar içeren resimli kandil mesajları ve sözleri...
Türkiye ve İslam dünyasında Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe akşamı idrak ediliyor. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan bu gece, Üç Aylar’ın manevi iklimine giriş olarak kabul ediliyor. Kandil gecesiyle birlikte ibadet, dua ve tefekkür ön plana çıkarken, vatandaşlar da sevdiklerine anlamlı kandil mesajları göndermeye hazırlanıyor.
Regaip Kandili mesajları 2025
Bu özel gecede paylaşılan kandil mesajları; dua, temenni ve manevi hatırlatmalarla öne çıkıyor. “Kandiliniz mübarek olsun” ve “Hayırlı kandiller” ifadeleri, 2025 Regaip Kandili mesajlarında en sık tercih edilen kalıplar arasında yer alıyor. Kısa mesajlar kadar uzun ve anlam yüklü metinler de sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılıyor.
Dualı ve hadisli kandil sözleri
Regaip Kandili’nde paylaşılan mesajların önemli bir bölümünü dualı ve hadisli sözler oluşturuyor. Rahmet, bereket ve mağfiret vurgusunun ön planda olduğu bu metinlerde, Recep ayının faziletine dikkat çekiliyor. Hadis kaynaklı ifadelerle desteklenen kandil mesajları, gecenin dini anlamını pekiştiriyor.
Resimli Regaip Kandili mesajlarına ilgi
Son yıllarda resimli kandil mesajları da yaygın biçimde kullanılıyor. Cami, kandil ve dua temalı görsellerle hazırlanan Regaip Kandili mesajları, 2025 yılında da dijital platformlarda öne çıkıyor. Görsel içerikler, kandil gecesinin manevi atmosferini yansıtan kısa sözlerle birlikte paylaşılıyor.
İşte en güzel ve resimli Regaip Kandili mesajları 2025
*Regaip Kandili’nin rahmeti ve bereketi hanelerinize dolsun, dualarınız kabul olsun.
*Bu mübarek gecede edilen tüm duaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.
*Rabbim Regaip Kandili hürmetine gönüllerimize huzur, ömrümüze bereket nasip etsin.
*Üç Aylar’ın manevi iklimine adım attığımız bu gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
*Regaip Kandili, kalplerimize umut, hayatımıza istikamet olsun. Hayırlı kandiller.
*Rahmet kapılarının aralandığı bu gecede, affa ve bağışlanmaya nail olmayı diliyorum.
*Duaların göğe yükseldiği bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte hayırda buluşmanız dileğiyle.
*Regaip Kandili’nin bereketiyle gönülleriniz aydınlansın, yollarınız hayırla açılsın.
*Ya Rabbi, bu mübarek gecede bizleri affına ve rahmetine mazhar eyle. Kandilimiz mübarek olsun.
*Recep ayının bu kıymetli gecesinde yapılan duaların kabul olması temennisiyle hayırlı kandiller.
*Regaip Kandili, kalplerin arındığı, niyetlerin tazelendiği bir başlangıç olsun.
*Bu mübarek gecede edilen duaların, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.
*Regaip Kandili’nin manevi iklimi, gönüllerinize sükûnet ve güven getirsin.
*“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez.” Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
*Rabbim bu kandil gecesinde bizleri doğru yoldan ayırmasın, dualarımızı kabul eylesin.
REGAİP KANDİLİ
-Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Reğaib kandili, Yüce Allah'ın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibâdetlerine karşılık çok ecir verdiği bir rağbet gecesidir.
-Bu gece, üç aylık mübarek ahiret pazarının ilk sergisidir.
-Bir arınma ve aklanma, nurlanıp paklanma fırsatıdır.
-Kurumuş çatlamış topraklar için su neyi ifade ediyorsa, Mevlâ’ya âşık
gönüller için de bu gece odur.
-Salih amelden mahrum olanların kurumuş kalpleri için de bu gece odur.
-Reğaib kandili; Recep ayındaki Mi'rac; Şaban ayındaki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Ramazan ayı içerisindeki Kadir gecesini, Ramazan ve Kurban bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir.
Bağışlanma dileyelim
-Resul-i Ekrem (sav)’in recep ayına ayrı bir değer vermektedir.
-Enes b. Malik (r.a.) Resûlullah’صلى الله عليه وسلم i şöyle buyururken dinledim dedi: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.
- Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını dilesen, seni affederim.
- Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım. (Tirmizî, Sünen, Daavât 98)
- Recep ayında idrak ettiğimiz ilk kandil olan Regaip Kandilinde işlediğimiz güzel amellere kandil sonrasında da devam etmeliyiz.