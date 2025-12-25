Üç ayların başlamasıyla birlikte manevi iklim yeniden hissedilmeye başlandı. Duaların kabulüne vesile olan, kulların Rabbine yönelişini tazelediği mübarek Regaib Gecesi bu akşam idrak edilecek. Bu özel gecede milyonlarca Müslüman, ibadet etmek ve dua etmek için camilere akın edecek. Regaib Gecesi dolayısıyla yatsı namazını cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar ise “Yatsı namazı saat kaçta, yatsı ezanı kaçta okunacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Aralık Perşembe yatsı namazı ezan saatleri.

2 /8 İstanbul yatsı ezanı kaçta okunacak? 25 Aralık Perşembe İstanbul yatsı namazı vakti 19:15

3 /8 Ankara yatsı ezanı kaçta okunacak? 25 Aralık Perşembe Ankara yatsı namazı vakti 19:01

4 /8 İzmir yatsı ezanı kaçta okunacak? 25 Aralık Perşembe İzmir yatsı namazı vakti 19:26

5 /8 Antalya yatsı ezanı kaçta okunacak? 25 Aralık Perşembe Antalya yatsı namazı vakti 19:14

6 /8 Bursa yatsı ezanı kaçta okunacak? 25 Aralık Perşembe Bursa yatsı namazı vakti 19:16

7 /8 Konya yatsı ezanı kaçta okunacak? 25 Aralık Perşembe Konya yatsı namazı vakti 19:05