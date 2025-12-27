ASGARİ ÜCRET ZAMLI ÖDEME TAKVİMİ: Yeni asgari ücret Ocak ayında mı Şubat ayında mı verilecek?

2026 yılı asgari ücret zammının açıklanmasının ardından milyonlarca çalışan yeni maaşların ne zaman hesaplara yatacağını araştırmaya başladı. Yüzde kaç artış yapıldığı ve zamlı maaşların hangi tarihten itibaren ödeneceği, asgari ücretlilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı.

1 /4 Yeni yıl yaklaşırken asgari ücrette yapılan artış netleşti. 2026’da uygulanacak zam oranının belli olmasıyla birlikte, çalışanlar zamlı asgari ücretin hangi aydan itibaren ödeneceğini ve maaşlara nasıl yansıyacağını sorgulamaya başladı.

2 /4 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ARTTI? 2026 Asgari ücret tutarı net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam gelmiş oldu. Net asgari ücret: 28 bin 75 TL Brüt asgari ücret: 33 bin 30 TL Prim işveren payı (yüzde 15.75): 5 bin 202 TL İşveren işsizlik sigorta primi (yüzde 2): 660 TL İşveren maliyeti: 38 bin 892 TL

3 /4 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılına ilişkin asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, bir işçinin günlük normal çalışma karşılığında asgari ücreti, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında 1101 TL olarak tespit edildi.