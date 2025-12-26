Milli Savunma Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, MSB ve bağlı birimlerde görev yapmak üzere 109 memur ile 1349 sözleşmeli personel temin edilecek. Destek personeli, büro personeli, mühendis, hemşire ve tekniker gibi unvanlara yapılacak alımlar için başvurular çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirilecek.





Başvuru şartları

Sözleşmeli personel ve memur alımlarında adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşıması ve ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan KPSS’ye girerek puan almış olması gerekiyor. Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla nitelik tablolarında (Tablo-2) her unvan/kadro için belirlenen mezuniyet ve diğer koşulların sağlanması ve istenen belgelerin süresi içinde sisteme yüklenmesi isteniyor.





Başvuru tarihleri ve yöntemi

Başvurular 26 Aralık 2025 ile 25 Ocak 2026 tarihleri arasında MSB Personel Temin sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. İnternet dışındaki yöntemlerle (dilekçe, posta vb.) yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların sertifika, ustalık-kalfalık belgesi, ruhsat, güvenlik kimlik kartı ve benzeri evrakı “Diğer Bilgi/Belgeler” alanından yüklemesi; ortaöğretim mezunlarından ise diplomalarını “Diploma (MEB onaylı)” bölümüne eklemesi gerekiyor.





Sınav duyurusu ve ücret

Sınav tarihi ve yeri MSB’nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyuru niteliğinde ilan edilecek. Sınav ücreti 300 TL olarak açıklandı; ödeme, başvuru sonrasında belirtilen tarihlerde Vakıflar Bankası kanalları üzerinden “MSB Personel Sınav Ödemeleri” menüsünden T.C. kimlik numarasıyla yapılacak. İlanda belirtilen şartları sağlayan şehit ve gazi eş/çocuklarının, ilgili belgeleri sisteme yüklemeleri halinde sınav ücretinden muaf tutulacağı da kaydedildi.





SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEMİNİ İÇİN; BAŞVURU ŞARTLARI DETAYLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmak,

c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir pozisyon ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular, 26 Aralık 2025 - 25 Ocak 2026 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar; başvuru şartlarında istenen ustalık-kalfalık belgesi, sertifika avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, mesleki yeterlilik belgesi ve kurs belgesini “Bilgilerim” sayfasında yer alan “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından “Sözleşmeli Personel Başvuru Belgeleri” bölümüne yükleyeceklerdir.

c) Ortaöğretim mezunu olma şartı aranan ünvanlara başvuru yapan adaylar ise alan ve dal belirten diplomalarını aynı ekranda yer alan “Diploma (MEB onaylı)” bölümüne yükleyeceklerdir. Ehliyet bilgisi bulunmayan adaylar ehliyet belgesini ise “Ehliyet Bilgi Ekle” butonunu kullanarak yükleyecektir.

ç) Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” kapsamında eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı (e-TEP, Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Academic vb.) sonuçlarını “Sınav Bilgileri” ekranından “Sınav Bilgisi Ekle” butonunu kullanarak “Sınav Notu” bölümüne YDS eş değerlik puanını yazacak ve “Dosya Seç” bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

d) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 25.12.2019 (Ön lisans) ve 11.03.2020 (Lisans) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar haricinde beyan edilen eşdeğerlikler kabul edilmemektedir.

e) Adaylar, belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “Belge Görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

f) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi “Şehit/Gazi Yakını Bilgileri” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bunun dışında yüklenen belgeler kabul edilmeyecektir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.

g) Adaylar başvurularını “Tercih Yap” ekranından ilgili alımı tıklayarak tamamlayacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak kayıtlı tercihini kontrol edebilecektir.

ğ) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler ancak son başvuru tarihi bittikten sonra başvuru işlemleri kapandığından dolayı tercihlerde değişiklik yapamayacaklardır.





SINAV TARİHİ VE YERİ

Adayların sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.





SINAV ÜCRETİ

a) Sınav ücreti 300 (üçyüz) TL’dir.

b) Adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden “Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri” ekranından başvuru sahibinin (adayın) T.C. kimlik numarasını girerek sınav ücretini

yatıracaktır.

c) Adaylar, Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit, gazi eş ve çocukları ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit, gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

ç) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

d) Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

e) Sınav ücretini yatırdığı halde seçim aşamalarına katılmayan, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen

adaya aittir.

f) Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.





