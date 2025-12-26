Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi belli oldu. Bu kapsamda ATA AÖF Güz Dönemi sınav oturum bilgileri netleşti. İşte ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav takvimi.

Final sınavları sonucunda başarısız olan veya ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için ise bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.