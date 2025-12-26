Yeni Şafak
ATA AÖF güz dönemi final sınav tarihleri belli oldu

16:5026/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
ATA AÖF sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri güz dönemi final sınavları tarihi belli oldu. Buna göre, ATA AÖF final sınavının ilk oturumu 10 Ocak Cumartesi günü saat 09:30’da yapılacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? İşte 2026 ATA AÖF sınav takvimi.

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi belli oldu. Bu kapsamda ATA AÖF Güz Dönemi sınav oturum bilgileri netleşti. İşte ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınav takvimi.

ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

1. Oturum 10 Ocak 2026'da saat 09:30'da yapılacak.

2.Oturum 10 Ocak 2026 tarihinde saat 14:00'da gerçekleştirilecek.

3.Oturum 11 Ocak 2026'da saat 09:30'da uygulanacak.

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

Final sınavları sonucunda başarısız olan veya ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler için ise bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

2026 ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara (Vize) Sınavı
  • I.Oturum 18 Nisan 2026
  • II.Oturum 18 Nisan 2026
  • III.Oturum 19 Nisan 2026
ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
  • I.Oturum 13 Haziran 2026
  • II.Oturum 13 Haziran 2026
  • III.Oturum 14 Haziran 2026
ATA AÖF Bütünleme Sınavı
  • I.Oturum 18 Temmuz 2026
  • II.Oturum 18 Temmuz 2026
  • III.Oturum 19 Temmuz 2026

#ATA AÖF
#ATA AÖF sınav tarihi
#atatürk üniversitesi aöf takvimi
