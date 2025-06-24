ATA AÖF

'te eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir. Öğrenciler, derslerini internet üzerinden takip edebilirler. ATA AÖF'te, ders materyalleri, ders notları, videolar ve interaktif uygulamalar gibi birçok kaynak bulunmaktadır.

ATA AÖF

, Türkiye'nin en çok tercih edilen açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. ATA