ATA AÖF bölümleri 2 yıllık 4 yıllık programları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulaması hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), önlisans ve 4 lisans tamamlama programı ile Türkiye'nin en geniş açıköğretim programlarını sunan kurumlarından biridir. AÖF bölümleri ve taban puanları üniversite eğitimini açık öğretimde okuyacakların takibinde. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 45 bölüm bulunmaktadır. İşte ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri.
Atatürk Üniversitesi ATA Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), Türkiye'nin en köklü ve en geniş kapsamlı açıköğretim kurumudur. ATA AÖF'te, farklı ilgi alanlarına ve mesleki hedeflere hitap eden 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere çok sayıda lisans programı sunulmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) geniş bir yelpazede bölüm seçeneği sunduğu bilinmektedir. Bu bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, genellikle internette arama motorlarını kullanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nün müfredatı, teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer vermektedir. Bu sayede, öğrenciler edindikleri bilgileri gerçek hayatta uygulama imkanı bulmaktadır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (4 YILLIK)
- Çocuk Gelişimi Lisans
- Egzersiz ve Spor Bilimleri
- Grafik Sanatlar
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık Lisans
- Rekreasyon
- Sağlık Yönetimi Lisans
- Sosyal Hizmet Lisans
- Sosyoloji
- Tarih
- Tekstil ve Moda Tasarımı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF ÖN LİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLERİ
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgi Yönetimi
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak Yönetimi
- E-Ticaret ve Pazarlama
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İslami İlimler (İlahiyat)
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmet
- Spor Yönetimi
- Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yerel Yönetimler