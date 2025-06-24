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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri

08:4824/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bölümleri

ATA AÖF bölümleri 2 yıllık 4 yıllık programları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulaması hız kazandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), önlisans ve 4 lisans tamamlama programı ile Türkiye'nin en geniş açıköğretim programlarını sunan kurumlarından biridir. AÖF bölümleri ve taban puanları üniversite eğitimini açık öğretimde okuyacakların takibinde. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 45 bölüm bulunmaktadır. İşte ATA AÖF 2 ve 4 yıllık bölümleri.

Atatürk Üniversitesi ATA Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF), Türkiye'nin en köklü ve en geniş kapsamlı açıköğretim kurumudur. ATA AÖF'te, farklı ilgi alanlarına ve mesleki hedeflere hitap eden 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere çok sayıda lisans programı sunulmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (ATA AÖF) geniş bir yelpazede bölüm seçeneği sunduğu bilinmektedir. Bu bölümler hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar, genellikle internette arama motorlarını kullanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nün müfredatı, teorik derslerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer vermektedir. Bu sayede, öğrenciler edindikleri bilgileri gerçek hayatta uygulama imkanı bulmaktadır.

ATA AÖF
'te eğitim, uzaktan öğretim yöntemiyle verilmektedir. Öğrenciler, derslerini internet üzerinden takip edebilirler. ATA AÖF'te, ders materyalleri, ders notları, videolar ve interaktif uygulamalar gibi birçok kaynak bulunmaktadır.
ATA AÖF
, Türkiye'nin en çok tercih edilen açık ve uzaktan öğretim fakültesidir. ATA
'te, üniversite eğitimi almak isteyen herkese fırsat sunulmaktadır. ATA AÖF'te, lisans ve ön lisans programları olmak üzere toplam 24 program bulunmaktadır. İşte ATA AÖF bölümleri, programları.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (4 YILLIK)

  1. Çocuk Gelişimi Lisans
  2. Egzersiz ve Spor Bilimleri
  3. Grafik Sanatlar
  4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
  5. İşletme
  6. Kamu Yönetimi
  7. Reklamcılık Lisans
  8. Rekreasyon
  9. Sağlık Yönetimi Lisans
  10. Sosyal Hizmet Lisans
  11. Sosyoloji
  12. Tarih
  13. Tekstil ve Moda Tasarımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF ÖN LİSANS (2 YILLIK) BÖLÜMLERİ

  1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
  2. Adalet
  3. Bankacılık ve Sigortacılık
  4. Bilgi Yönetimi
  5. Bilgisayar Programcılığı
  6. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  7. Çağrı Merkezi Hizmetleri
  8. Çocuk Gelişimi
  9. Dış Ticaret
  10. Emlak Yönetimi
  11. E-Ticaret ve Pazarlama
  12. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  13. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  14. İslami İlimler (İlahiyat)
  15. İş Sağlığı ve Güvenliği
  16. İşletme Yönetimi
  17. Laborant ve Veteriner Sağlık
  18. Lojistik
  19. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  20. Özel Güvenlik ve Koruma
  21. Radyo ve Televizyon Programcılığı
  22. Reklamcılık
  23. Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  24. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
  25. Sosyal Hizmet
  26. Spor Yönetimi
  27. Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
  28. Turizm ve Otel İşletmeciliği
  29. Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  30. Web Tasarımı ve Kodlama
  31. Yeni Medya ve Gazetecilik
  32. Yerel Yönetimler
#ATA AÖF
#ATA AÖF bölümleri
#Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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