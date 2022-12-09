AÖL ders geçme notu kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınav tarihlerini açıkladı. Buna göre; AÖL sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında yapılacak.

AÖL sınavları online mı olacak?

MEB'in 2022 sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleşecek.

açık lise geçme notu kaç?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

AÖL mezuniyet şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde AÖL mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders alma şartı gerekiyor. İşte diğer mezuniyet şartları;

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Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

Açık Öğretim Lisesi sistemi nedir?

Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

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Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir. Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir. Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir. Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.

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Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.

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Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.

Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.