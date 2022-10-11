Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

2022-2023 yılı Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu. Açıköğretim Fakültesi akademik takvime göre, AÖG güz dönemi ara sınav 10-11 Aralık 2022 tarihinde, AÖF dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023 yapılacak. 2023 AÖF bahar dönemi için sınavlar ise; ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF geçme notu kaç?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.

AÖF vize, final sınavı ders geçme notu nasıl hesaplanır?

AÖF’de geçme notunun altında kalan dersler FF ile ifade ediliyor ve öğrenci bu dersi sonraki dönem tekrar seçmek zorunda kalıyor. Ders geçme notu sene sonunda final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından hesaplanıyor ve öğrencinin vize ve final sınavlarından aldıkları notlar ile uygulamalı derslerden aldıkları notlara göre değerlendiriliyor.

AÖF harf notu karşılığı ve hesaplama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu hesaplanırken öğrencinin hem vize hem de finalden aldıkları puanlar belirli oranlarla değerlendirmeye alınır. Buna göre öğrencinin vize sınavından aldığı puanın yüzde 30’u, final sınavından aldığı notun yüzde 70’i alınarak ders geçme notu hesaplanır.

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AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notları, geçer CD, DC ve DD harf notları, koşullu geçer FF harf notu, başarısız harf notudur.

Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek ve/veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak GNO’sunu en az 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.

Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır.

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