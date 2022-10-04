Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan duyuru sonrasında kayıt yenileme işlemleri başladı. Üniversite tarafından yapılan duyuru sonrasunda kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Buna göre; Kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 22.00’da sona erecek.
AÖF sınavları ne zaman?
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.
Takvime göre AÖF güz dönemi sınavları;
- AÖF Ara sınav 10-11 Aralık 2022
- AÖF Dönem sonu sınavı 21-22 Ocak 2023
AÖF Bahar dönemi için sınavlar ise;
- AÖF Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve AÖF dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak. AÖF Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF 2022,2023 akademik takvimi
ATA AÖF yeni akademik takvimi yayınlandı. ATA AÖF kayıt işlemlerini 09 Eylü 2022 – 14 Eylül 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden elektronik olarak kayıtlar yapıldı.
- ATA AÖF Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022
- ATA AÖF Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022
- ATA AÖF Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023
- ATA AÖF Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022
- ATA AÖF Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023
- ATA AÖF Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023
ATA AÖF Bahar Yarıyılı sınav tarihleri
- ATA AÖF Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023
- ATA AÖF Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023
- ATA AÖF Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023
- ATA AÖF Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023
- ATA AÖF Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023
- ATA AÖF Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023
- ATA AÖF Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023
AUZEF vize sınavları ne zaman?
- 2022-2023 yılının AUZEF'te ilk sınav yapılıyor. Sınav merkezi tercih işlemleri 23 Eylül – 04 Ekim 2022 tarihinde alınıyor.
AUZEF sınavları ne zaman?
- Sınavlar ise 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- İktisat Fakültesi
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- Kamu Yönetimi
- Maliye
- Uluslararası İlişkiler
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- İşletme Fakültesi
- Havacılık Yönetimi
- İşletme
- İşletme (İngilizce)
- Konaklama İşletmeciliği
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Spor Yönetimi
- Tarım
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yerel Yönetimler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
- Coğrafya
- Felsefe
- İktisat
- İşletme
- Sosyoloji
- Tarih
- Çocuk Gelişimi
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
- Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
- Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
- Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
- Kültürel Miras ve Turizm
- Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (4 YILLIK)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İşletme
- Kamu Yönetimi
- Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Hizmet
- Sosyoloji
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ATA AÖF (2 YILLIK)
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgi Yönetimi
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)
- İlahiyat (Önlisans)
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Reklamcılık (Önlisans)
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler (Önlisans)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)
- Yerel Yönetimler