YKS sınavına hazırlanan ve hayallerindeki bölüme adım atmak isteyen adaylar için Türkiye'nin en iyi üniversitelerini araştırmalarının son derece önemli olduğunu biliyoruz. İngiltere merkezli Times Higher Education’ın (THE) 2024 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye, 58 üniversite ile bu yıl da en çok temsil edilen ülke oldu. THE “Genç Üniversiteler Sıralaması” ile yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri.

1 / 56 YKS sınavına girip puanlarına göre üniversite tercihi yapacak adaylar Türkiye'nin en iyi üniversitelerini araştırmaya başladı. İngiltere merkezli Times Higher Education’ın (THE) 2024 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye, 58 üniversite ile bu yıl da en çok temsil edilen ülke oldu.

2 / 56 Koç Üniversitesi 52., Sabancı Üniversitesi 54. olarak ilk 100’e girme başarısı gösterirken, toplam 21 Türk üniversitesi ilk 500 içinde yer aldı. İşte Türkiye’nin en iyi üniversiteleri.

3 / 56 • Koç Üniversitesi 52

4 / 56 • Sabancı Üniversitesi 54

5 / 56 • Bilkent Üniversitesi 154

6 / 56 • Bahçeşehir Üniversitesi 173

7 / 56 • Çankaya Üniversitesi 201-250

8 / 56 • Özyeğin Üniversitesi 201-250

9 / 56 • Akdeniz Üniversitesi 251-300

10 / 56 • Necmettin Erbakan Üniversitesi 301-350

11 / 56 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 301-350

12 / 56 • Bartın Üniversitesi 351-400

13 / 56 • Fırat Üniversitesi 351-400

14 / 56 • İstanbul Bilgi Üniversitesi 351-400

15 / 56 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi 401-500

16 / 56 • Dokuz Eylül Üniversitesi 401-500

17 / 56 • Düzce Üniversitesi 401-500

18 / 56 • Erciyes Üniversitesi 401-500

19 / 56 • Gebze Teknik Üniversitesi 401-500

20 / 56 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi 401-500

21 / 56 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 401-500



22 / 56 • Selçuk Üniversitesi 401-500

23 / 56 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 401-500

24 / 56 • Acıbadem Üniversitesi 501-600

25 / 56 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 501-600

26 / 56 • Atılım Üniversitesi 501-600

27 / 56 • Başkent Üniversitesi 501-600

28 / 56 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 501-600

29 / 56 • Bursa Uludağ Üniversitesi 501-600

30 / 56 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 501-600

31 / 56 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 501-600

32 / 56 • İstanbul Aydın Üniversitesi 501-600

33 / 56 • İstanbul Medipol Üniversitesi 501-600

34 / 56 • Karabük Üniversitesi 501-600

35 / 56 • Kastamonu Üniversitesi 501-600

36 / 56 • Kırıkkale Üniversitesi 501-600

37 / 56 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 501-600

38 / 56 • Sakarya Üniversitesi 501-600

39 / 56 • Süleyman Demirel Üniversitesi 501-600

40 / 56 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 501-600

41 / 56 • Yozgat Bozok Üniversitesi 501-600

42 / 56 • Aksaray Üniversitesi 601+

43 / 56 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 601+

44 / 56 • Bursa Teknik Üniversitesi 601+

45 / 56 • Çankırı Karatekin Üniversitesi 601+

46 / 56 • Dumlupınar Üniversitesi 601+

47 / 56 • Hitit Üniversitesi 601+

48 / 56 • İnönü Üniversitesi 601+

49 / 56 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 601+

50 / 56 • Kocaeli Üniversitesi 601+

51 / 56 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi 601+

52 / 56 • Ordu Üniversitesi 601+

53 / 56 • Pamukkale Üniversitesi 601+

54 / 56 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 601+

55 / 56 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 601+