Sayısal ile alan bölümler hangileri?
Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sınavlarından alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.
YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzunu yayımlandı. Kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
YKS 4 yıllık sayısal bölümleri
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) (SAY)
- Adli Bilimler (4 Yıllık) (SAY)
- Adli Bilişim Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
- Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
- Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) (SAY)
- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Basım Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (SAY)
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
- Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
- Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Bitki Koruma (4 Yıllık) (SAY)
- Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Biyoenformatik ve Genetik (4 Yıllık) (SAY)
- Biyokimya (4 Yıllık) (SAY)
- Biyoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY)
- Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Deri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (SAY)
- Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (SAY)
- Diş Hekimliği (4 Yıllık) (SAY)
- Ebelik (4 Yıllık) (SAY)
- Eczacılık (4 Yıllık) (SAY)
- Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (SAY)
- Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Enerji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Ergoterapi (4 Yıllık) (SAY)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- Fizik (4 Yıllık) (SAY)
- Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (SAY)
- Fotonik (4 Yıllık) (SAY)
- Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Gemi ve Yat Tasarımı (4 Yıllık) (SAY)
- Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY)
- Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (4 Yıllık) (SAY)
- Geomatik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Gerontoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Gıda Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
- Harita Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (SAY)
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Hemşirelik (4 Yıllık) (SAY)
- Hidrojeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- İç Mimarlık (4 Yıllık) (SAY)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- İmalat Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- İstatistik (4 Yıllık) (SAY)
- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (4 Yıllık) (SAY)
- İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (SAY)
- Kimya (4 Yıllık) (SAY)
- Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- Kimya-Biyoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Maden Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Matematik (4 Yıllık) (SAY)
- Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY)
- Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Mimarlık (4 Yıllık) (SAY)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (SAY)
- Moleküler Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Mühendislik Programları (4 Yıllık) (SAY)
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (4 Yıllık) (SAY)
- Nanobilim ve Nanoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Nükleer Enerji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Odyoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Optik ve Akustik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Orman Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Ortez ve Protez (4 Yıllık) (SAY)
- Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Perfüzyon (4 Yıllık) (SAY)
- Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (SAY)
- Pilotaj (4 Yıllık) (SAY)
- Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Raylı Sistemler Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Süt Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
- Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) (SAY)
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)
- Tarımsal Genetik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) (SAY)
- Tarla Bitkileri (4 Yıllık) (SAY)
- Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Tıp (4 Yıllık) (SAY)
- Tıp Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Tohum Bilimi ve Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY)
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) (SAY)
- Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) (SAY)
- Uçak Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (SAY)
- Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) (SAY)
- Uçak Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)
- Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Uzay ve Uydu Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Veterinerlik (4 Yıllık) (SAY)
- Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (4 Yıllık) (SAY)
- Yapay Zeka Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Yazılım Geliştirme (4 Yıllık) (SAY)
- Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)
- Ziraat Mühendisliği Programları (4 Yıllık) (SAY)
- Zootekni (4 Yıllık) (SAY)