Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tavan ve taban puanlarla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Üniversite adayları bölümlere yerleştirmelerde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde en düşük ve en yüksek puanlı yerleştirme sonuçlarını araştırılıyor. Peki ÖSYM 2023 YKS üniversite tavan, taban puanları açıklandı mı? Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama ne zaman yapılabilecek? Hangi bölümler kaç puanla alıyor?

YKS sonuçları açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınavda herhangi bir sorunun iptal edilmediğini söyledi. Ersoy ayrıca 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi..

YKS taban ve tavan puanları açıklandı mı?

YKS 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2022 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?