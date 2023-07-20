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Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama: Hangi bölümler kaç puanla alıyor

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi milyonlarca adayın gündeminde üniversite bölümlerinin tavan ve taban puanları var. İlgili bölümler için en düşük puan ve en yüksek puanların ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor. Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama: Hangi bölümler kaç puanla alıyor? İşte ÖSYM 2023 YKS üniversite tavan, taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar.

13:32 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama: Hangi bölümler kaç puanla alıyor

Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama: Hangi bölümler kaç puanla alıyor

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tavan ve taban puanlarla ilgili detayları sorgulamaya başladı. Üniversite adayları bölümlere yerleştirmelerde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde en düşük ve en yüksek puanlı yerleştirme sonuçlarını araştırılıyor. Peki ÖSYM 2023 YKS üniversite tavan, taban puanları açıklandı mı? Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama ne zaman yapılabilecek? Hangi bölümler kaç puanla alıyor?

YKS sonuçları açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sınavda herhangi bir sorunun iptal edilmediğini söyledi. Ersoy ayrıca 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi..

YKS taban ve tavan puanları açıklandı mı?

YKS 2023 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2022 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS tercih kılavuzu ile belli olması beklenen Üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlanacak.

#Üniversite taban ve tavan puanları
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#ÖSYM
#tercih
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Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nereden yapılacak?