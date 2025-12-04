TOKİ tarafından 250 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu toplanan Erzurum Horasan 150/ 250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Erzurum İli Horasan İlçesi Esentepe Mahallesi 154 Konut İşi Projesi; 2+1 nitelikli 114 adet, 3+1 nitelikli 40 adet olmak üzere toplam 154 adet konut konut belirleme kurası yapıldı. İşte Erzurum Horosan TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 22 Aralık 2025 – 30 Aralık 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde. (Horasan / Erzurum Şubesi /Temerküz
şube) imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’ na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 22 Aralık 2025 – 30 Aralık 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde. (Horasan / Erzurum Şubesi /Temerküz şube) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.