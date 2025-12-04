EMEKLİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI | Memur ve emekli memur maaşı 2026'da ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

Memur ve memur emeklilerinin ocak zammını belirleyecek kritik enflasyon verisi için geri sayım sona eriyor. TÜİK'in çarşamba günü açıklayacağı kasım ayı TÜFE rakamlarıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve maaş artışlarında tablo büyük ölçüde şekillenecek. Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı almaya hazırlanan kamu çalışanları, yeni yıl maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, memur ve memur emeklisi için 2026 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar ve güncel beklentiler…

1 /5 Ocak ayında yapılacak memur ve memur emeklisi zammının belirleyicisi olan kasım enflasyonu için gözler TÜİK'e çevrildi. Çarşamba günü duyurulacak verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve yeni yıl zam oranı büyük ölçüde belli olacak. Toplu sözleşme zammına ek farkla birlikte memur maaşlarının ne kadar artacağı merak edilirken, hesaplamalar gündemin ilk sırasına yerleşti. İşte son tahminler…

2 /5 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta belli oldu. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23 ve ekim ayında 2,55 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise enflasyon 0,87 olarak açıklandı ve 5 aylık enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak oluştu.

3 /5 2026'DA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK? Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak. Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı.

4 /5 Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu. Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,91enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 17,57 zammı şimdiden hak etmiş oldu.