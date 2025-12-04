Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Bu faktörlerdeki her türlü hareketlilik, pompa fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımakta. Otogaz (LPG) fiyatlarında 80 kuruşluk artış yaşandı. Son olarak 21 Kasım’da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Peki, 4 Aralık 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları, ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmazken LPG fiyatları güncellendi. Buna göre, otogaz fiyatı 4 Aralık 2025 itibarıyla 80 kuruş arttı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.40 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 55.08 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28.51
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 54.25 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 54.93 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.88 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Ankara'da benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 56.11 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İzmir’de benzin litre fiyatı: 55.60 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 56.45 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.