Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmazken LPG fiyatları güncellendi. Buna göre, otogaz fiyatı 4 Aralık 2025 itibarıyla 80 kuruş arttı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.