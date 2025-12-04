İZSU, İzmir'de 4 Aralık Perşembe günü su kesintisi yapılacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinin uygulanacağı ilçeler belli oldu. Ayrıca, kenti etkileyen kuraklık nedeniyle düzenli olarak yapılan su kesintilerinin de sürdüğü belirtildi. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte merkez ilçelerindeki planlı su kesintisi programı.