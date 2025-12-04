İzmir'de 4 Aralık tarihinde yaşanacak su kesintileriyle ilgili detaylar açıklandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su kesintisinin etkileneceği ilçeleri duyurdu. Kesintiler, belirli saat dilimlerinde bazı bölgelerde etkili olacak. Peki, su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte, 4 Aralık İzmir su kesintisi saatleri ve etkilenecek ilçeler hakkında tüm detaylar.
İZSU, İzmir'de 4 Aralık Perşembe günü su kesintisi yapılacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinin uygulanacağı ilçeler belli oldu. Ayrıca, kenti etkileyen kuraklık nedeniyle düzenli olarak yapılan su kesintilerinin de sürdüğü belirtildi. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte merkez ilçelerindeki planlı su kesintisi programı.
BUCA DİCLE, UFUK 04.12.2025 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Bölgeyi besleyen ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle su verilememektedir. ( Çamlık Mahallesinin bir kısmı da etkilenmektedir.)
GAZİEMİR FATİH 04.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1180/1 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
KARABAĞLAR DOĞANAY, ESENLİK, KAZIM KARABEKİR, REİS 04.12.2025 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı YILDIZ CADDESİ İLE MIZRAKLI CADDESİ KAVŞAĞI.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY 04.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
KİRAZ CUMHURİYET 04.12.2025 saat 08:50 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE YENİ MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACKTIR.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, LEVENT 04.12.2025 saat 09:30 ile 13:31 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Bölgeyi besleyen ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle su verilememektedir.
ÖDEMİŞ ANAFARTALAR, ATATÜRK, ZAFER 04.12.2025 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ ZAFER ( ŞEHİT ŞÜKRÜ UZUN SOKAK ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ZAFER, ANAFARTALAR VE ATATÜRK MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TİRE DUATEPE 04.12.2025 saat 02:26 ile 09:02 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası.
URLA KALABAK, YENİCE 04.12.2025 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BELİRTİLEN MAHALLELERİN YÜKSEK KISIMLARI ETKİLENİR.
MERKEZ İLÇELER PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI
BÖLGE-1: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve çevresi
KESİNTİ ZAMANI: 04-06-08-10-12-14 Aralık tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-1 MAHALLELERİ
Karşıyaka ilçesinin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım mahalleleri,
Çiğli ilçesinin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni mahalleleri
Bayraklı ilçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar mahalleleri,
Menemen ilçesinin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik, mahalleleri
Bornova ilçesinin; Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt mahalleleri.
Gaziemir ilçesinin; Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer mahalleleri,
Menderes ilçesinin; Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri.
BÖLGE-2: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi, Gaziemir - Emrez Mahallesi (kısmen)
KESİNTİ ZAMANI: 05-07-09-11-13-15 Aralık tarihlerinde saat 23:00 ile 05:00 arası
BÖLGE-2 MAHALLELERİ
Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,
Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,
Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri
Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,
Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.
Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,
Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).