MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) açıklayacağı karar; kredi faizlerinden mevduat getirilerine, piyasadaki fiyatlamalardan tüketicilerin finansmana erişimine kadar birçok alanı doğrudan etkilediği için yakından takip ediliyor. Ekonomide yön belirleyecek kritik toplantının tarihi merak edilirken, Aralık ayı faiz kararının ne zaman duyurulacağı ve piyasaların beklentisi gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

1 /4 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için gözler yeniden PPK toplantısına çevrildi. Ekonomiyi geniş çapta etkileyen faiz adımları; kredi maliyetleri, mevduat oranları ve finansal piyasalardaki hareketlilik açısından büyük önem taşırken, toplantının takvimi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TCMB’nin Aralık faiz kararı hangi gün açıklanacak? Ekonomistlerin beklentileri hangi yönde?

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantı sonrası açıklanacak. Kasım ayında PPK toplantısı yapılmayacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

3 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ! Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi.