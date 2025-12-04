Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?

TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?

22:074/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
20 Kasım 1922'de başlayıp 24 Temmuz 1923'te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükümet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başkanvekili kimdir?
20 Kasım 1922'de başlayıp 24 Temmuz 1923'te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükümet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başkanvekili kimdir?

TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının bu akşamki 1197. yeni bölümünde sorulan bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte sorunun doğru yanıtı.

SORU: TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?

CEVAP:
C: Fr.

A: Fran.

B: Fra.

C: Fr.

D: F.

#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner sorusu
#Fransızca'nın kısaltması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye'de Ramazan Bayramı en son hangi miladi yılda iki kere yaşanmıştır?