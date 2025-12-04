20 Kasım 1922'de başlayıp 24 Temmuz 1923'te tamamlanan Lozan Barış Konferansı sırasında TBMM'nin hükümet görevini yürüten icra vekilleri heyetinin başkanvekili kimdir?
TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasının bu akşamki 1197. yeni bölümünde sorulan bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte sorunun doğru yanıtı.
SORU: TDK'nın 'Kısaltmalar Dizini'nde 'İng.', 'İngilizce'nin; 'İsp.', 'İspanyolca'nın kısaltmasıyken; 'Fransızca'nın kısaltması olan hangisidir?
CEVAP:
C: Fr.
A: Fran.
B: Fra.
D: F.
