FED'in indirim kararı beklentisi ise altın da hareketlilik göstermiş ve yükselişe geçmişti. Ancak gam, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Spot ve fiziki altın arasındaki fiyat makasının daraldığı piyasada son durum ve analist yorumları haberde. Dev bankadan altın analizi geldi. İşte 4 Aralık çeyrek, Cumhuriyet, yarım, tam altın alış satış fiyatı.
ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentisi ile altın fiyatları yükseliş seyrindeydi. Ancak yeni güne kısmi düşüşle başladı. ons altının ise 4.195 dolar seviyesinde işlem görerek güne başlıyor. Analistler, ons altının hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed'in politikalarına dair beklentilerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca, son günlerde iç piyasada spot ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının daraldığı gözlemleniyor. İşte yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.707,76 TL
Gram altın satış fiyatı 5.708,54 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.384,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.453,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.769,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.906,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.238,29 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.284,54 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.423,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 37.661,00 TL
Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi?
Aralık ayının tatil dönemi olması nedeniyle küresel piyasalarda sert bir dalga beklenmiyor diyen İslam Memiş, tüm dikkatlerin 10 Aralık'ta açıklanması beklenen FED faiz kararına çevrilmesi gerektiğini söyledi.
Kasım ayında gram altın için üç kez kademeli alım yapılması gerektiğini hatırlatan Memiş, 5.540 TL'den yüzde 25, 5.693 TL'den yüzde 25 ve son olarak 5.740 TL'den de yüzde 25 alım yapılmasını önerdiğini açıklamıştı.
Alman bankacılık devi Commerzbank, altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin 2026 tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Alman bankacılık devi Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.
Commerzbank altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara yükseltti. Bu tahmin önceki tahmine oranla yüzde 4,7 artışı ifade ediyor.
Altının onsu 4 bin 206 seviyesinde hareketleniyor. Altında 2025 yılındaki değer artışı yüzde 60'ıın üzerine çıktı.