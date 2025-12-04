ABD Merkez Bankası FED'in faiz indirimi beklentisi ile altın fiyatları yükseliş seyrindeydi. Ancak yeni güne kısmi düşüşle başladı. ons altının ise 4.195 dolar seviyesinde işlem görerek güne başlıyor. Analistler, ons altının hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed'in politikalarına dair beklentilerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca, son günlerde iç piyasada spot ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının daraldığı gözlemleniyor. İşte yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.