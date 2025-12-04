OKULLARDA NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ: MEB Sömestr tatili 2026, 2. ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin odağında. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim yılı takvimi, ara tatilin Ramazan ayına denk gelip gelmeyeceğine dair ipuçları veriyor. Aynı zamanda yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç tarihleri de netlik kazanmış durumda.