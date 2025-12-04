OKULLARDA NİSAN ARA TATİL TAKVİMİ: MEB Sömestr tatili 2026, 2. ara tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimi yakından takip edilirken, 2025-2026 eğitim yılında ikinci ara tatilin tarihlerine yönelik merak giderek artıyor. Ramazan ayıyla aynı döneme denk gelip gelmeyeceği tartışılan ara tatil planı, öğrencilerden velilere tüm eğitim camiasının gündeminde. Öte yandan sömestr ve yaz tatili tarihleri de MEB’in duyurduğu resmi takvimle birlikte netleşmeye başladı.
Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin odağında. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim yılı takvimi, ara tatilin Ramazan ayına denk gelip gelmeyeceğine dair ipuçları veriyor. Aynı zamanda yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç tarihleri de netlik kazanmış durumda.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
SÖMESTR TATİLİ 2026 NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
MEB TATİL TAKVİMİ 225-2026
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
Okulların kapanışı:26 Haziran 2025