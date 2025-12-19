Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sadettin Saran'ın evinde arama

Sadettin Saran'ın evinde arama

Burak Doğan
18:3619/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Steven Sadettin Saran
Steven Sadettin Saran

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda, itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ın evinde şu sıralarda arama yapılıyor. İfadeye çağrılan Saran'ın yurt dışında olduğu ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasının kapsamı genişletildi.

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla başlayan soruşturmada, Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından “uyuşturucu madde temin etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edilmişti.

Sadettin Saran'ın evinde arama

Soruşturmada, itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şu sıralar evinde arama yapılan Saran'ın yurt dışında olduğu belirlendi.

Saran'ın Fenerbahçe Beko'nun İtalya'daki basketbol mücadelesi için yurt dışında olduğu, dönüşte ifade vereceği belirtildi.



#Sadettin Saran
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak, ne zaman Meclis'e gelecek?