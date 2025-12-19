Ünlülere uyuşturucu operasyonunda, itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran'ın evinde şu sıralarda arama yapılıyor. İfadeye çağrılan Saran'ın yurt dışında olduğu ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasının kapsamı genişletildi.
Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla başlayan soruşturmada, Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından “uyuşturucu madde temin etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edilmişti.
Sadettin Saran'ın evinde arama
Soruşturmada, itirafçıların ifadelerinde adı geçen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Steven Sadettin Saran, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Şu sıralar evinde arama yapılan Saran'ın yurt dışında olduğu belirlendi.
Saran'ın Fenerbahçe Beko'nun İtalya'daki basketbol mücadelesi için yurt dışında olduğu, dönüşte ifade vereceği belirtildi.