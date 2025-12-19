Sadettin Saran'ın evinde arama

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla başlayan soruşturmada, Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından “uyuşturucu madde temin etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edilmişti.

Şu sıralar evinde arama yapılan Saran'ın yurt dışında olduğu belirlendi.