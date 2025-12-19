Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.





Doğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.





Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.







