Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor! Meteoroloji verilerine göre 19 Aralık Cuma tüm illerdeki güncel hava durumu

Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor! Meteoroloji verilerine göre 19 Aralık Cuma tüm illerdeki güncel hava durumu

08:2119/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. 19 Aralık 2025 Cuma günü Türkiye genelinde kış güneşi etkisini gösterirken, dondurucu gece sıcaklıkları ve sabah saatlerindeki yoğun sis ulaşımda aksamalara neden olabilir. MGM’den gelen son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etse de özellikle iç bölgelerde buzlanma riski sürüyor. İşte 19 Aralık Cuma tüm illerdeki hava durumunun ayrıntıları.

Bölge Bölge Güncel Tahminler

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI


Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Marmara Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Özellikle İstanbul çevresinde sabah saatlerinde sis etkili olacak. İstanbul 14°C, Bursa 14°C.


İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ankara 9°C, Eskişehir 9°C.


Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 17°C, Denizli 17°C. İç kesimlerde (Afyonkarahisar çevresi) sabah puslu.


Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Erzurum ve Kars çevresinde dondurucu soğuklar ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Erzurum 6°C.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.


Doğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.


Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.



Üç Büyük ilde Hava Durumu


19 Aralık Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. İşte 3 büyük ilimizdeki sıcaklık değerleri:


Şehir En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu

İstanbul 14°C Parçalı ve az bulutlu, sabah sisli

Ankara 9°C Parçalı bulutlu, gece buzlanma

İzmir 17°C Az bulutlu ve açık

Kar Ne Zaman Gelecek?

Uzmanlar, Aralık ayının sonuna kadar Marmara ve batı bölgelerinde ciddi bir kar yağışı beklenmediğini belirtiyor. Ancak Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışları etkisini sürdürüyor. İstanbul ve çevresi için kar beklentisi 2026’nın ilk günlerine işaret ediyor.



Sürücülere Uyarı: Sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin sis nedeniyle yer yer 50 metrenin altına düşebileceği belirtiliyor. Takip mesafesini korumanız ve sis farlarınızı kontrol etmeniz önemle rica olunur.

TÜM İLLERDEKİ HAVA DURUMU

#hava durumu
#meteoroloji
#anlık hava sıcaklığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card çekilişleri neden iptal edildi? ABD İç Güvenlik Bakanı Noem'den açıklama!