TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru son açıklamalar

10:3819/12/2025, Cuma
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesinde başvuru süreci bugün sona eriyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından milyonlarca aday, kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını ve sonuçların nasıl açıklanacağını araştırmaya başladı.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kritik gün geldi. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede başvurular bugün itibarıyla tamamlanıyor, gözler kura çekimi takvimine çevriliyor.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2025-2026

Başvuru süreci bugün (19 Aralık 2025) tamamlandıktan sonra işleyecek süreç şu şekildedir:

18 Aralık tarihinde e-devlet üzerinden kapanan başvurular bugün banka şubeleri için de son bulacak. Ardından aralık ayı içinde kuralar başlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin önceki projelerine bakıldığında genel uygulama prensibine göre, başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura takvimi açıklanmaktadır. 500 bin konutluk dev proje için kuraların 2025 Aralık ayı ortası itibarıyla başlaması ve etaplar halinde yıl boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Kura Tarihleri: 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimlerinin TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanması beklenenler arasında. Kuraların ardından e-Devlet üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" ekranından kesin sonuçların öğrenilmesi bekleniyor.

PROJE KAPSAMINDA KİMLER ÖNCELİKLİ?

Kura çekimlerinde her projede olduğu gibi belirli gruplara kontenjan ayrılmış durumda:

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5 kontenjan

Engelli Vatandaşlar: %5 kontenjan

Emekliler: %20 kontenjan

Gençler (18-30 yaş): %20 kontenjan

