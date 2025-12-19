Yeni Şafak
SÖMESTR VE ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

SÖMESTR VE ARA TATİL TARİHLERİ: MEB takvimiyle 15 tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

15:1819/12/2025, Cuma
Ara tatil tarihleri açıklandı mı?
Ara tatil tarihleri açıklandı mı?

Sömestr tatili tarihi 2025 yılı için öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında yapılan ilk ara tatilin ardından yeniden ders maratonuna başlayan öğrenciler, 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ara tatillerle ilgili yaptığı açıklamalar ise “ara tatiller kalkacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Ara tatilin ardından okullarda yoğun ders temposu yeniden başlarken, gözler 2025 sömestr tatili takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğrencilerin tatil dönüşü yaşadığı adaptasyon sorunlarına dikkat çekmesi, ara tatillerin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

Okulların kapanışı:26 Haziran 2025

#sömestr
#tatil
#ara tatil
