TOKİ Kahramanmaraş Elbistan konut belirleme kura çekiliş sonuçları

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan konut belirleme kura çekiliş sonuçları

18/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Kahramanmaraş Elbistan Taşburun Mevki 5.Etap 852 Konut ve KaraElbistan 5.Etap 714 Konut Projelerinde; 2+1 salon nitelikli 39 adet, 3+1 salon nitelikli 717 adet olmak üzere toplam 756 adet konut için Konut Belirleme Kurası çekildi. İşte TOKİ Kahramanmaraş Elbistan konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim istesi.

TOKİ tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, 750/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Kahramanmaraş Elbistan Taşburun Mevki 5.Etap 852 Konut ve KaraElbistan 5.Etap 714 Konut Projelerinde; 2 oda 1 salon nitelikli 39 adet, 3 oda 1 salon nitelikli 717 adet olmak üzere toplam 756 adet konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Kahramanmaraş Elbistan konut belirleme kura çekiliş sonuçları.

Kahramanmaraş Elbistan konut belirleme kura çekiliş sonuçları isim istesi için TIKLAYIN

