Yeni enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak'ta memur maaşı ve memur emeklisi maaş tablosu

Emekli maaş zammı son dakika araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Son olarak 5 aylık zam farkları şimdiden belli olurken, aralık ayı enflasyon rakamları sonrası netleşecek nihai oranlar merak ediliyor. Emeklilerin Ocak 2026 zamları, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11,20'yi garantiledi. En düşük emekli maaşı için ise 19.000 TL ihtimali öne çıkıyor. Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek yeni emekli zammı tablosunu bekliyor. Peki, emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri...
Memur ve emekli memur maaşı zammı 2026 yılının ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memur ve emekli memur maaşı zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 yükselirken yıllık enflasyon rakamı da yüzde 31,07 seviyesine arttı. Peki, emekli memur maaşı ve memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? 5 aylık enflasyon farkına göre 2026’da emekli memur maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
2026 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
Memur ve memur emeklileri için hesaplama biraz daha farklı. Enflasyon farkının üzerine bir de toplu sözleşme zammı alacaklar. Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte yüzde 17,55 zam oranını garantilemiş oldular. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 18,70 ile 20,50 arasında bir zam alacaklarını tahmin ediyoruz.
EN DÜŞÜK MEMUR, MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI KAÇ TL OLUR?
En düşük memur emeklisi maaşının da 22.671 TL’den %18,70-20,50 bandında artışla 26.900-27.500 TL seviyelerine yükseleceğini öngörüyoruz.
En düşük memur maaşının ise 60.000 ile 61.000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.”
6 AYLIK MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ay ayın 3'ünde açıklanıyor. 3 Ocak bu yıl Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı Aralık enflasyonu 5 Ocak Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
MEMUR MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Bilindiği üzere kamu kurumlarında çalışan memurlar senede 2 kez toplu sözleşme ve enflasyon rakamları baz alınarak zam alıyor.
2026 yılı ilk yarısı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 oldu.
Buna göre toplam kümülatif zam yüzde 17.57 olarak hesaplandı.
Bu oranda bin liralık taban aylık da eklenecek.
Kasım ayı enflasyonuna göre yeni zam hesabı şu şekilde:
• Toplam enflasyon: Yüzde 11.21
• 5 aylık oluşan enflasyon farkı: Yüzde 5.91
• Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
• Toplam kümülatif zam: Yüzde 17.57