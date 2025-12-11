Yeni enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak'ta memur maaşı ve memur emeklisi maaş tablosu

Memur ve emekli memur maaşı zammı 2026 yılının ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Memur ve emekli memur maaşı zammı belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklanması ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 0,87 yükselirken yıllık enflasyon rakamı da yüzde 31,07 seviyesine arttı. Peki, emekli memur maaşı ve memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? 5 aylık enflasyon farkına göre 2026’da emekli memur maaşı ve memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?