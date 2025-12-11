Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul'da 11 Aralık Perşembe günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. 11 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

1 /4 BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık günü İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler, planlı bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak. Peki İstanbul'da bugün nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ayrıntılar...

2 /4 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz

3 /4 BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI