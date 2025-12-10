18 - 30 YAŞ ARASI TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.