HURDA ARAÇ TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ SON GELİŞMELER 10 ARALIK 2025: Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, TBMM'den Geçti Mi?

11:3110/12/2025, Çarşamba
Türkiye’de uzun süredir gündemde olan hurda teşviki ve sıfır araçta ÖTV indirimi düzenlemesinde gözler yeniden Meclis’e çevrildi. “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nı da içeren teklifin akıbeti, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle yerli üretim modellerde büyük fiyat düşüşü yaratması beklenen paket, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere ilk otomobil alımında önemli avantajlar sunacak. Peki, ÖTV indirimi düzenlemesi Meclis’ten geçti mi, başvurular ne zaman başlayacak? İşte hurda teşviki ve ÖTV indirimi paketinde son gelişmeler…

10 Aralık 2025 itibarıyla hurda teşviki yasasına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis gündemindeki düzenleme, sıfır araçta ÖTV indirimi ve “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nı içeriyor. En az üç çocuklu ailelere yönelik desteklerin yanı sıra, hurda kapsamında alınabilecek araçlarda yerlilik şartı öne çıkıyor. Peki yasa ne zaman çıkacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte son tablo…

HURDA TEŞVİKİ YASASINDA SON DURUM!

Hurda teşviki ve ÖTV indirimi yasası hem ekonomiyi canlandıracak hem de çevre kirliliğinin önüne geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması sonrası düzenlemenin yıl sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖTV İNDİRİMİ HURDA TEŞVİKİ YASASI İLE İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na talebin yüksek olması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir…

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

