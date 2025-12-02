Yeni Şafak
ÖSYM takvimiyle ALES/3 sonuçları hangi gün ilan edilecek? ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı

13:482/12/2025, Salı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 sınavı geçtiğimiz ay uygulandı. Bugünlerde ise ALES sonuçları için araştırma başladı. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2025 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2025 ALES/3 sınavının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre ALES/3 sonuç tarihi.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?


ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmî takvimine göre ALES/3 sonuçlarının açıklanma tarihi şu şekildedir:

 2025-ALES/3 Sonuç Açıklama Tarihi

Tarih: 12 Aralık 2025 Cuma

Sorgulama Adresi: Sonuçlar, osym.gov.tr veya sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacaktır.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak puanlarını 12 Aralık Cuma günü öğrenebileceklerdir.



ALES sonuçları nasıl öğrenilecek?


Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin mobil uygulaması da sonuçlara hızlı erişim sağlayacak alternatifler arasında yer alacak.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

