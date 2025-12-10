Yeni Şafak
TOKİ Sivas sosyal konut kura sonuçları isim listesi

11:0810/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
TOKİ Sivas sosyal konut belirleme kurası çekildi. Sivas Suşehri Yalnızbağlar Mahallesi 200 / 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında (2+1) 166 adet konut ve (3+1) 52 adet konut olmak üzere toplam 218 adet konut için, başvuruda bulunan 204 adet hak sahibi için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Sivas Suşehri sosyal konut kura sonuçları isim listesi.

SİVAS SUŞEHRİ KONUT BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ sosyal konu kura çekimi
#TOKİ Sivas kura sonuçları
#Suşehri Yalnızbağlar Mahallesi TOKİ konutları
