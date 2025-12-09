Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımı olarak gösterilen TOKİ sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlara, 81 ilde erişilebilir ödeme planlarıyla ev sahibi olma imkânı sunuluyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda başvurular 10 Kasım’da başlamıştı. Peki, TOKİ başvuruları hangi tarihte sona erecek? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarihe dair merak edilenler.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde, başvurular sürüyor. TOKİ sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşlar, 81 ilde uygun ödeme şartları ile ev sahibi olacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuruları 10 Kasım itibarıyla başlamıştı. Peki TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih.
TOKİ konut başvuruları ne zaman sona eriyor? e Devlet ve banka TOKİ başvurusu bitiş tarihi
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.
TOKİ sosyal konutları kaç metrekare olacak?
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ sosyal konut fiyatı ne kadar?
Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
TOKİ sosyal konutları kura tarihi ne zaman, 500 bin TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için inşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.