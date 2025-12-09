TOKİ’nin hayata geçirdiği sosyal konut projelerinde anahtar teslimleri aralıksız sürüyor. Tamamlanan konutlar, planlanan takvim çerçevesinde hak sahiplerine ulaştırılırken, her yeni duyuru vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Proje bölgelerine göre güncellenen programla birlikte, birçok kişi kendi teslim tarihlerini öğrenmek için açıklamaları takip ediyor. İşte TOKİ sosyal konutlarda güncel teslim takvimi.

2 /6 Manisa TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Manisa Yunusemre Akgedik Mahallesi'nde yapımına başlanan 366 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 01 – 26 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

3 /6 Kayseri TOKİ sosyal konutları teslim edildi mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri Yeşilhisar Kılcan Mahallesi'nde yapımına başlanan 226 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 17 Kasım – 05 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edildi.

4 /6 TOKİ Hatay sosyal konutları teslim edildi mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Hatay Arsuz Pirinçlik Mahallesi'nde yapımına başlanan 126 sosyal konut teslim tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 03 – 10 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.

5 /6 Diyarbakır TOKİ konutları teslim edildi mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Diyarbakır Hani Dereli Mahallesi'nde yapımına başlanan 249 adet sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 20 Kasım – 03 Aralık 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor. TOKİ SOSYAL KONUT TESLİM TARİHLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN