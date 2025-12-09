Bugün oynanacak karşılaşmalar futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında kritik mücadeleler sahne alacak. Monaco, sahasında Galatasaray’ı ağırlarken; Eintracht ise deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Ayrıca PSV, UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, mücadeleler saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Aralık günün maç programı.