Bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dolu dolu bir program var. UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri sahne alırken, temsilcimiz de kritik sınava çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Inter’in güçlü rakibi Liverpool olurken, Chelsea evinde Atalanta’yı konuk ediyor. Peki bugün kimin maçı var? Hangi maçlar oynanacak, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 9 Aralık gününün maç takvimi.
Bugün kimin maçı var?
13:00 Vissel Kobe - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Machida - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Buriram - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Johor Darul - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
16:00 PSV - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:00 Araz - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
17:00 Monaco - Galatasaray UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
18:00 Inter - Liverpool UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:30 Kairat Almaty - Olympiakos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
18:30 Sumqayıt - Imisli Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
20:45 Bayern Münih - Sporting Lisbon UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 PSG - Leuven UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi Disney Plus
23:00 Atalanta - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
23:00 Barcelona - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
23:00 Inter - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
23:00 Monaco - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
23:00 PSV - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
23:00 St.Gilloise - Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
23:00 Tottenham - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4