SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, adayların gündemindeki yerini koruyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda yapılacak büyük alım için tarihler henüz açıklanmadı. Sürecin, ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
Yeni yılda sağlık kadrolarını güçlendirmeye hazırlanan Bakanlık, Türkiye genelinde 26 bin 673 personel istihdam edecek. Başvurular için gözler ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuza çevrilirken, adaylar KPSS puan şartı ve branş dağılımı gibi detayları merak ediyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihler için hazırlıkların sürdüğünü, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti. Başvuru süreci netleştiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için şartların, Resmi Gazete veya Bakanlık açıklamasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Branş Adı
Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Diyetisyen 1
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25