Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı sunumda uzun süredir kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak tartışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin (GETAD) uygulanma takvimini açıkladı. Yılmaz, düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçlayan yeni modelin 2025 yılında bazı illerde pilot olarak başlayacağını, yapılan değerlendirmelerin ardından 2027’de tüm Türkiye’de devreye alınacağını söyledi. Yeni sistemin, sosyal yardımları tek çatı altında birleştiren ve istihdamı teşvik eden bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.
GETAD modeli: Yeni dönemin sosyal destek yapısı
Geliri eşik seviyenin altında kalan ailelere destek
Yılmaz, GETAD’ın temel amacının geliri belirlenen eşik seviyenin altında kalan hanelere ek kaynak sağlamak olduğunu belirtti. Yeni modelin mevcut sosyal yardımları tek çatı altında toplayacağını, ancak istihdamdan uzaklaştırıcı bir etki yaratmayacak biçimde tasarlandığını vurguladı. Yılmaz’a göre sistem, çalışan yoksulluğunu azaltmayı hedefleyen yapısal bir reform niteliği taşıyor.
Sosyal yardımlarda “bütünleşik sistem” dönemi
Türkiye’de farklı kurumlar tarafından yürütülen destek programlarının birbirine bağlanacağını ifade eden Yılmaz, GETAD’ın hem gelir takibi hem de destek sürecinin yönetimi açısından daha şeffaf ve düzenli bir altyapı sunacağını söyledi. Yeni yapının 2027’den sonra sosyal politika alanında ana çerçeveyi oluşturması planlanıyor.
İstihdamı teşvik eden bir yardım modeli
Yılmaz, yeni sistemin işgücü piyasasına katılımı zayıflatmayacağının altını çizerek, desteklerin çalışma hayatıyla uyumlu bir mekanizmaya sahip olacağını belirtti. Türkiye’de sosyal yardım politikalarının son 20 yılda önemli bir kapasiteye ulaştığını hatırlatan Yılmaz, GETAD’ın bu yapıyı daha sürdürülebilir bir çerçeveye kavuşturacağını dile getirdi.
2027: Ülke çapında uygulama yılı
Pilot uygulamalardan elde edilecek verilerin ardından sistemin tüm illerde devreye alınacağını belirten Yılmaz, bu reformun Türkiye’nin sosyal koruma yapısında uzun vadeli bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi. Yeni dönemde gelir desteği, istihdam ve aile politikalarının daha entegre bir modelle yürütülmesi hedefleniyor.