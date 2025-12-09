1994, 2004, 2014 Olanlara Erken Emeklilik Fırsatı Şekillendi! 2160 ve 3600 Günle Emekli Olma Şartları Sıralandı

15 YIL SİGORTALILIK ŞARTI

EYT düzenlemesinin başlangıç tarihi olan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. Yani yalnızca prim gününü tamamlamak yetmiyor, aynı zamanda bu süreyi de doldurmak gerekiyor.

Bu üç şart — sigortalılık süresi, prim günü ve yaş — ne zaman tamamlanırsa, emeklilik yaşı buna göre kademeli olarak belirleniyor.