İsrail denklem dışı kalacak

Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Türkiye'nin çıkarlarını savunmakla suçladığı öne sürüldü. İsrail'in Walla platformunun İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Barrack'ın açıklamalarından son derece rahatsız olduğu belirtildi. Habere göre üst düzey İsrailli yetkili, "Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve Orta Doğu'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." ifadesini kullandı. Barrack'ın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "İsrail'e düşmanca davranan bir unsur" olarak algılandığını kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'deki Türk çıkarlarından aşırı derecede etkileniyor ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet eden bir büyükelçi gibi davranıyor." dedi. Haberde, Barrack'ın geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da kullandığı "İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey hayırsever bir monarşidir." ifadeleri hatırlatıldı. İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki İsrail yanlısı kadrolara yatırım yaptığı, bunlar arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Walz'ın geldiği belirtildi.