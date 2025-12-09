İşgalci İsrail Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, baskınların büyük bölümünün güneydeki El Halil ve Beytüllahim ile kuzeydeki Nablus kentinde yoğunlaştığı, geri kalanının ise orta kesimdeki Ramallah ile kuzeydeki Cenin, Selfit ve Kalkilya kentlerinde gerçekleştiği kaydedildi.