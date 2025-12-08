İsrail Nablus’un güneyinde yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü

İsrail’e ait iş makineleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrinin güneyindeki Karyut köyünde tarım arazilerini tahrip ederek yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını söktü. Filistinli çiftçiler, ağaçların “köyün hafızası” olduğunu belirtirken, bölgede yeni bir yerleşim projesi için yüzlerce dönüm arazinin hedef alındığını söylüyor.

