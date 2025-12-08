Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Nablus’un güneyinde yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü

İsrail Nablus’un güneyinde yüzlerce zeytin ağacını kökünden söktü

20:178/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
<p>İşgalci İsrail ordusu</p>
İşgalci İsrail ordusu

İsrail’e ait iş makineleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrinin güneyindeki Karyut köyünde tarım arazilerini tahrip ederek yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarını söktü. Filistinli çiftçiler, ağaçların “köyün hafızası” olduğunu belirtirken, bölgede yeni bir yerleşim projesi için yüzlerce dönüm arazinin hedef alındığını söylüyor.

#İsrail
#Zeytin Ağacı
#Nablus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026: Asgari ücret için ilk toplantı ne zaman? Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Net ve brüt ücret ihtimalleri