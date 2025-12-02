Yeni Şafak
Hamas: Ramallah'taki bıçaklı saldırı girişimi işgalcilerin suçlarına karşı doğal bir yanıt

Hamas: Ramallah'taki bıçaklı saldırı girişimi işgalcilerin suçlarına karşı doğal bir yanıt

15:58 2/12/2025, Salı
AA
Hamas: Ramallah'taki bıçaklı saldırı girişimi işgalcilerin suçlarına karşı doğal bir yanıt
Hamas: Ramallah'taki bıçaklı saldırı girişimi işgalcilerin suçlarına karşı doğal bir yanıt

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 2 İsrail askerinin hafif yaralandığı bıçaklı saldırı girişimini "işgal güçlerinin suçlarına karşı doğal bir yanıt" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan "Ateret" isimli Yahudi yerleşim birimi girişinde askerlere yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 18 yaşındaki Muhammed Raslan Mahmud Esmer'i ateş açarak öldürmüştü.


Olayın ardından Hamas yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin iradesini kırma girişimlerinin sonuç vermeyeceği vurgulandı. Bıçaklı saldırı girişimi "kahramanca" olarak nitelendirilirken, bunun, İsrail'in suçlarına verilen doğal bir yanıt olduğu ifade edildi.


İsrail'in baskın, saldırılar, günlük gözaltılar ve infazlarının bir işe yaramayacağı belirtilen açıklamada, Batı Şeria'daki Filistinlilere "direniş ruhunu güçlendirmeleri çağrısı" yapıldı.


Açıklamada ayrıca, Filistinlilerin kendi kaderini tayin ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'ni kurma hakkını elde edeceği vurgulandı.



