EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2026 OCAK HESAPLAMA TABLOSU | SSK, BAĞKUR, EYT'li ve memur emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2026’da alacağı zamlı maaşlar netleşmeye başladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler bu kez TÜİK’in duyuracağı 6 aylık enflasyon verilerine çevrilirken, mevcut maaşı 16.881 TL ile 18 bin TL arasında olan emekliler için yeni rakamlar hesaplandı. En düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı, masadaki üç farklı zam senaryosuna göre yeniden şekilleniyor.

1 /6 Ocak 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretin ardından açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte milyonlarca emeklinin maaş tablosu değişecek. Özellikle kök maaşı 16.881 TL, 17 bin TL ve 18 bin TL olan emekliler, “Yeni yılda maaşım ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte üç ayrı zam ihtimaline göre emeklilerin cebine girecek net tutarlar…

2 /6 OCAK ZAMMI HESABI BAŞLADI: YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! 2026 Ocak ayında emekliler ve memurlar öncesinde asgari ücret zammı da belli oldu. Yüzde 27 oranında artış alan yeni ücret 28 bin 75 lira oldu. Sırada 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak emekli ve memur zammı var.

3 /6 Emekliler bu zamana kadar açıklanan oranlarla belli oranda zammı garantiledi. Kasım ayı sonu itibarıyla 5 aylık kümülatif enflasyon %11,21 olarak hesaplandı. Kalan 6. ve son veri ise 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak ve yüzdeler netleşecek.

4 /6 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA: İŞTE NETLEŞEN ARTIŞLAR 5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

5 /6 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? İşte 3'lü zam senaryosunda kritik veriler: 1. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde açıklama yaptı. 2. TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17. 3. Memurlar ile 6,5 puanlık farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi ihtimali.